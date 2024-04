Omicidio e lesioni stradali, in giudizio pesano concause e ristori

Sono passati otto anni dall’entrata in vigore dalle severe norme sull’omicidio stradale e sulle lesioni stradali gravi e gravissime. È infatti stata la legge 41/2016 a introdurre nel Codice penale i due reati (previsti rispettivamente dagli articoli 589-bis e 590-bis). In questo arco temporale, la Cassazione ha solcato dei principi interpretativi che sono di aiuto per individuare le strategie difensive: principi che si estendono anche ai reati di omicidio e lesioni nautiche, introdotti dalla legge...

