Onorari avvocati: niente remunerazione per l’udienza di mero rinvio
Il legale credeva comunque di avere diritto alla retribuzione sulla base di documenti non riprodotti però nel ricorso
«In tema di onorari spettanti agli avvocati in materia penale, il tempo necessario per lo svolgimento della prestazione professionale, purché svolta in udienza che non sia di mero rinvio, rileva unicamente ai fini della quantificazione del compenso conseguentemente maturato, ma non può in alcun modo comportare che, in ragione della brevità temporale di esecuzione della stessa, il compenso relativo possa essere negato».
Il principio e la non applicabilità alla fattispecie
Questo principio di diritto non si può applicare al caso sottoposto al vaglio...