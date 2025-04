Ontier Italia assiste Iberdrola nell’acquisizione del progetto agrivoltaico “Montelungo”

Laura Gentili, Giulio Ciompi, Kristian Massimei

Ontier Italia ha assistito Iberdrola Renovables Italia S.p.A., parte del Gruppo Iberdrola, leader globale nel settore dell’energia, nella negoziazione di un Joint Development Agreement con Energeticamente S.r.l. (ora NIOS S.r.l.) per lo sviluppo del progetto agrivoltaico “Montelungo”, situato nel Comune di Melfi (PZ). Il progetto prevede una capacità produttiva di circa 20 MW, contribuendo alla transizione energetica con la produzione di energia verde.

L’operazione, avviata nel 2022, si è conclusa con l’acquisizione da parte di Iberdrola Renovables Italia S.p.A. del 100% delle quote di Montelungo Energia S.r.l., società titolare del progetto. Questo investimento rafforza ulteriormente la presenza del Gruppo Iberdrola in Italia, consolidando il suo impegno nello sviluppo di soluzioni energetiche sostenibili.

Il team di Ontier Italia che ha seguito l’operazione è stato composto da Laura Gentili, head of energia, ambiente e antitrust, per gli aspetti di permitting e interconnection; Giulio Ciompi, senior associate, per i profili M&A; e Kristian Massimei, associate, per le questioni di diritto immobiliare.