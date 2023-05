Orario di lavoro, deroghe possibili non per categorie e solo in via eccezionale di Marina Castellaneta

Il diritto Ue non impedisce un’applicazione differenziata per alcune categorie di lavoratori in presenza di uno scopo legittimo, a patto che le misure di deroga siano ragionevoli, basate su elementi concreti e su una comparazione delle situazioni lavorative. Lo ha stabilito la Corte di giustizia con la sentenza del 4 maggio









La sicurezza e la salute dei lavoratori vanno assicurate nel settore pubblico e privato. Il diritto Ue, però, non impedisce un’applicazione differenziata per alcune categorie di lavoratori in presenza di uno scopo legittimo, a patto che le misure di deroga siano ragionevoli, basate su elementi concreti e su una comparazione delle situazioni lavorative. Lo ha stabilito la Corte di giustizia dell’Unione europea con la sentenza del 4 maggio (cause riunite C-529/21 e altre) interpretando gli articoli...