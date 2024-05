Ordine degli Avvocati di Perugia, inaugurata la nuova sede

Piazza IV Novembre è uno dei due capolinea, assieme a Piazza Italia, di Corso Vannucci (Pietro di Cristoforo, detto il “Perugino”), sede di eventi culturali e mondani come Umbria Jazz ed Eurochocolat. Un centro nevralgico dove l’autorevole passato (il 4 novembre è festa nazionale dell’Unità) si coniuga col futuro, e con l’evoluzione che giorno dopo giorno è sempre più materia di confronto sul campo forense.

La generale crisi dell’avvocatura, che sta registrando da qualche anno un’impennata verso il basso di iscrizioni e verso l’alto di cancellazioni, dovrebbe infatti rappresentare un’occasione per rinnovare le toghe, anche attraverso un restyling dell’immagine collettiva, protesa a restituire lustro e prestigio alla classe forense. Senza tentare alcun ritorno al passato ovviamente, ma tenendo conto di tutte le opportunità che offre il nuovo asset normativo e sociale e, sempre più pervasivamente, quello tecnologico.

L’Auditorium , appositamente allestito nei nuovi locali, consente alle associazioni e ai comitati di svolgere convegni e corsi. In un’altra sala è possibile lavorare e ricevere colleghi e clienti.

All’inaugurazione dei locali , tenutasi nella mattinata odierna, il Presidente del COA ha evidenziato la necessità di un riposizionamento “urbanistico” dell’avvocatura, la cui nuova sede si affaccia sulla piazza che rappresenta lo snodo centrale cittadino, dirimpetto alla sede del Comune, della Diocesi, della Cattedrale, a pochi passi dai Tribunali, Corte d’Appello, Giudice di Pace, UNEP.

Il Presidente Orlando, innanzi alla platea intervenuta, ha tenuto a sottolineare come l’inaugurazione della nuova sede operativa costituisca tappa fondamentale di un progetto più ampio, teso a rafforzare il ruolo dell’avvocatura nel tessuto sociale cittadino, oltre a costruire luogo di scambio e confronto tra colleghi (anche di fuori sede), che, a causa della pandemia da covid e delle nuove modalità di svolgimento a distanza di udienze e incombenze presso gli uffici giudiziari, hanno sempre meno occasioni di incontro, ma anche di servizio per i colleghi che non riescono a sostenere i costi di un autonomo studio professionale.

Non a caso quello di Perugia è un Ordine degli Avvocati che si confronta anche coi candidati sindaco del comune capoluogo, e calendarizzando un ciclo di incontri ritenendo importante avere consapevolezza, non solo come avvocati ma anche come cittadini, dei rispettivi programmi e avere un confronto su alcuni temi afferenti allo svolgimento quotidiano dell’attività professionale.

Un Foro che, secondo i dati del Report Censis 2023, conta 2041 iscritti (3110 in tutta la regione), distinti in 1049 toghe rosa e 992 toghe azzurre, con un reddito medio 2021 che si avvicinava ai 36mila euro, organizzato in 22 Commissioni e di un Comitato Pari Opportunità, dotato di una Scuola Forense, di un Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento, della Commissione Consiliare “ Previdenza ed assistenza Forense ”, che ha attivato un servizio di sportello per gli avvocati per questioni in materia previdenziale forense. Attivo anche uno sportello per il cittadino, che include l’assistenza per il gratuito patrocinio.