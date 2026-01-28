GiurisprudenzaAmministrativo

Ordine di demolizione, il doppio binario sanzionatorio nel settore edilizio

di Costanza Ponte

N. 4

Guida al Diritto

La sentenza in commento riveste particolare rilievo nel panorama della giurisprudenza amministrativa in materia edilizia, in quanto offre l'occasione per un’ulteriore e sistematica precisazione dei rapporti tra giudicato penale e potere sanzionatorio dell’amministrazione, con specifico riferimento all’efficacia esterna della sentenza penale nel giudizio amministrativo. Il Consiglio di Stato si inserisce infatti in un filone giurisprudenziale ormai consolidato, riaffermando l’autonomia strutturale...

Argomenti

I punti chiave

  1. L'importanza della decisione
  2. La fattispecie controversa
  3. La decisione del Consiglio di Stato
  4. Considerazioni conclusive

