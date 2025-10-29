Organismo forense, l’Assemblea ha eletto Fedele Moretti nuovo coordinatore

I 55 componenti dell’Assemblea dell’Organismo Congressuale Forense (OCF) hanno proceduto all’elezione dei nuovi membri dell’Ufficio di Coordinamento. Fedele Moretti (Foro di Taranto), assume il ruolo di Coordinatore; Elisabetta Brusa (Foro di Varese), nuovo Segretario; Antonino Distefano (Foro di Catania) è il Tesoriere.

L’ufficio di coordinamento sarà composto poi dagli avvocati Giovanni Barile (Foro di Torre Annunziata), Carlo Morace (Foro di Reggio Calabria), Paolo Rossi (Foro di Bologna) e Mariangela Spinella (Foro di Matera). Lo comunica, con una nota, l’organismo di vertice di rappresentanza politica dell’Avvocatura italiana. Fondato nel 2016, l’Ocf esercita la rappresentanza politica del Congresso Nazionale Forense, di cui ha il compito di attuare i deliberati, ed elabora progetti e proposte a tutela degli interessi dell’Avvocatura e della società italiana.

“L’assemblea di OCF si insedia e lancia la campagna referendaria. L’Avvocatura è unita: sì alla separazione delle carriere — hanno dichiarato il Coordinatore Moretti e il Segretario Brusa”.

“Abbiamo costruito – continuano - una squadra che riflette la pluralità dell’Avvocatura italiana le sue radici territoriali e la sua capacità di rinnovarsi. È una squadra che unisce esperienza e nuove energie, continuità e innovazione, con l’obiettivo di dare voce a un’Avvocatura sempre più protagonista nelle sfide che la giustizia e la società ci pongono. Al recente Congresso dell’Avvocatura di Torino sono emersi temi fondamentali per il futuro della professione: l’impatto dell’intelligenza artificiale e delle tecnologie digitali nell’esercizio della professione forense, la centralità dell’Avvocato nel processo e nelle attività non giudiziali, e l’apertura a nuovi ambiti di consulenza legale, con particolare attenzione all’equo compenso, alla tutela dei diritti dei cittadini e alla prevenzione del contenzioso”.

“Sentiamo forte la responsabilità di tradurre in azione queste istanze, rappresentando un fronte unitario e autorevole dell’Avvocatura italiana, anche in vista del completamento dell’iter della legge professionale” – concludano Brusa e Moretti.

***

Fedele Moretti è avvocato a Taranto con una lunga carriera nell’ambito dell’Avvocatura. È stato eletto Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Taranto nel 2019, incarico che ha ricoperto fino al 2021. Nel 2022 è stato eletto per la prima volta componente dell’Assemblea Nazionale dell’Organismo Congressuale Forense (OCF), rappresentando il Distretto di Lecce. Moretti, dirigente nazionale dell’ANF, è noto per il suo impegno a favore della giustizia e per il suo contributo al rafforzamento dell’Avvocatura.

Elisabetta Brusa è avvocato a Varese, specializzata in diritto penale e di famiglia. Ha ricoperto ruoli di rilievo nell’Ordine degli Avvocati di Varese, tra cui Presidente dal 2019 al 2023, ed è attiva in iniziative di sensibilizzazione sociale. È al suo secondo mandato nell’Organismo Congressuale Forense.

Antonino Distefano è avvocato a Catania e si occupa prevalentemente di diritto civile e tributario. Attualmente è Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Catania, dopo aver ricoperto in passato il ruolo di Tesoriere e Vice Presidente dello stesso Consiglio. È stato Vice Presidente dell’Unione Regionale degli Ordini Forensi della Sicilia. Sotto la sua guida, l’Ordine di Catania è particolarmente impegnato sui temi dell’innovazione tecnologica e dell’intelligenza artificiale applicata al settore legale.