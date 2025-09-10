Orrick con Alayan nell’acquisizione di GL Noleggi e Servizi

Testa, Longo

Orrick ha assistito Alayan, società del Gruppo Tesya specializzata nei servizi di noleggio di attrezzature e macchinari per aziende di ogni dimensione operanti nell’Industria e nella realizzazione di Infrastrutture ed Eventi, nell’acquisizione dell’azienda di G.L. Noleggi e Servizi, società attiva nel noleggio di mezzi da cantiere, piattaforme aeree, macchine movimento terra e attrezzature professionali per l’edilizia, la logistica e la manutenzione del verde.

L’operazione – in linea con il piano industriale preannunciato a inizio anno – mira a rafforzare la leadership di Alayan nel noleggio di attrezzature e macchinari, attraverso un piano di crescita organica e per acquisizioni con investimenti di 100 milioni di euro previsti nel 2025 nel Sud Europa.

Il team Orrick che ha assistito Alayan era composto dal partner Guido Testa, dalla special counsel Emanuela Longo e dall’attorney trainee Luigi Sagliocchi

GL Noleggi è stata assistita dall’ Avv. Michele Tiecco di Perugia.