Orrick con Bianalisi nell’acquisto del Centro Medico San Lorenzo

Guido Testa, Filippo Cristaldi

Il Gruppo Bianalisi ha rilevato il 100% della Centro Medico e Residenziale San Lorenzo S.r.l., società che gestisce un poliambulatorio situato nella città di Crema, che opera sia in regime privatistico che in accreditamento con il servizio sanitario nazionale per le prestazioni di diagnostica per immagini e prestazioni specialistiche.

Bianalisi è stata assistita da Orrick per gli aspetti legali e contrattuali con un team composto da Guido Testa, partner, Filippo Cristaldi, special counsel e Roberta Dimaggio, associate, da Advant Nctm per gli aspetti fiscali con un team composto dal partner Manfredi Luongo e dalla managing associate Irene Aquili e da Deloitte per la due diligence business e financial con un team composto da Luca Zesi e Alberto Morandi.

La società venditrice Gruppo Gheron S.r.l., leader italiano nel settore socio sanitario e servizi alla persona, è stata assistita dall’Avv. Linda Gorlani e dal Dott. Antonio Gaffuri dello Studio Gaffuri STP.