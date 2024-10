Orrick e Kellerhals Carrard per Partech nel round di xFarm

Livia Maria Pedroni

Orrick e Kellerhals Carrard hanno assistito Partech, in qualità di lead investor e attraverso il fondo Impact Growth Fund, nel round di Serie C da 36 milioni di euro in xFarm Technologies, leader europeo nella digitalizzazione del settore agroalimentare.

Il round di investimento ha visto anche la partecipazione di Mouro Capital, una società di venture capital con sede a Londra specializzata in opportunità di investimento nel settore fintech in fase di crescita in Europa, Nord America e America Latina. Anche Swisscom Ventures, United Ventures e tutti i precedenti investitori istituzionali hanno partecipato al round, dimostrando la loro fiducia in xFarm Technologies sulla base dei significativi risultati ottenuti negli ultimi due anni.

L’azienda AgTech è già ben radicata in Europa, con una presenza significativa in Svizzera, Italia, Spagna, Francia, Germania, Polonia e Regno Unito. Il capitale raccolto in questo round di Serie C sarà utilizzato anche per consolidare la sua leadership in Europa e accelerare la sua espansione nel resto del continente, oltre che in LATAM, India, Turchia e Stati Uniti, dove ha già iniziato a rafforzare la sua presenza attraverso nuove assunzioni e partnership strategiche. xFarm Technologies intende inoltre migliorare le prestazioni, sviluppare ulteriormente i propri servizi e adattarli alle esigenze di mercati e clienti specifici.

Il team Orrick che ha assistito Partech era composto dalla partner Livia Maria Pedroni, dalla senior associate Ginevra Rebecchini, dalla associate Elena Cozzupoli e dalla trainee Eugenia Arrigoni del dipartimento Technology Companies Group guidato dal partner Attilio Mazzilli mentre, per i profili di diritto svizzero, Partech è stato assistito dallo studio Kellerhals Carrard, il cui team era composto dal partner Karim Maizar, dai senior associate Umberto Milano, Norbert Schenk, Céline Schmid, Larissa Simeon e Eliane Haas, e dalla trainee Fabienne Schönbächler.