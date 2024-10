Orrick e Studio Legale Guzzetti per la nascita di Liquid Factory

Alessandro Vittoria, Flavio Notari, Paolo Guzzetti e Marta Munafò

Orrick ha affiancato Fabrizio Capobianco nella strutturazione di Liquid Factory, iniziativa volta a creare una “fabbrica di startup” per favorire l’ideazione e lo sviluppo iniziale di startup tecnologiche innovative con sede in Valtellina realizzata in partnership con Banca Popolare di Sondrio che, assistita dallo Studio Legale Guzzetti, ha sostenuto il progetto con l’obiettivo di rendere concreto il proprio sostegno all’imprenditoria giovanile.

Liquid Factory si propone di creare un ecosistema dinamico e supportivo per sviluppare le idee imprenditoriali di giovani talenti nel contesto valtellinese, mettendo in sinergia l’elevata qualità della vita del territorio alpino alla connessione diretta con gli acceleratori californiani più importanti a livello globale.

L’iniziativa fornirà risorse, mentorship e accesso a una rete di investitori per aiutare i nuovi imprenditori a trasformare le loro idee in realtà, con l’obiettivo di trattenere i talenti in Italia, offrendo loro le stesse opportunità che troverebbero nei principali hub tecnologici internazionali. Ciascuna startup selezionata riceverà un investimento iniziale di 200.000 euro e sarà accompagnata da un gruppo di professionisti, con un track record di successo in Silicon Valley.

Il team Orrick era composto dai partner Flavio Notari e Alessandro Vittoria, e dall’associate Gabriele Greco.

Il team dello Studio Legale Guzzetti era composto dagli avvocati Paolo Guzzetti e Marta Munafò.