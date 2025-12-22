Orrick e TARGET nel round da 3,8 milioni per la startup Ogyre

team

Ogyre, startup attiva nel recupero e nella tracciabilità dei rifiuti plastici marini attraverso il coinvolgimento diretto delle comunità di pescatori, ha concluso con successo un round di investimento da 3,8 milioni di euro. L’operazione consentirà alla società di accelerare la propria crescita a livello internazionale, rafforzare la piattaforma tecnologica e ampliare le proprie attività di raccolta e valorizzazione dei rifiuti plastici dal mare.

Il round è stato guidato da Vertis SGR S.p.A. e ha visto la partecipazione, in qualità di co-investitori, tra gli altri, anche di Crédit Agricole Italia e Open Venture, a conferma del forte interesse del mercato per modelli di business innovativi e scalabili nel settore della sostenibilità ambientale.

Orrick ha assistito Ogyre, con un team guidato dal partner Attilio Mazzilli e composto dalla partner Livia Maria Pedroni e dall’associate Gabriele Greco, e da Lorenzo Marinelli, Pierpaolo Suma e Matteo Manenti.

Vertis SGR S.p.A. è stato assistito da TARGET, con un team guidato dal partner Roberto Nigro e composto dalla managing associate Sveva Ricci, dalla senior associate Sara Aratari e dall’associate Giordana Rossi.