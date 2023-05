Orrick con Filo per l'acquisizione da parte di Traveler Innovations

La startup italiana Filo Srl, leader nella tecnologia per la sicurezza dei bambini fondata nel 2014 da Giorgio Sadolfo, Andrea Gattini, Stefania De Roberto e Francesco Ceccherelli, è stata acquisita da Traveler Innovations Ltd, una delle principali aziende del mercato globale dei prodotti per l'infanzia.

L'acquisizione di Filo Srl rappresenta un passo strategico per Traveler Innovations Ltd nel campo delle soluzioni tecnologiche innovative che semplificano la vita quotidiana dei genitori. Grazie all'esperienza di Filo Srl nel mercato IoT e della sicurezza per bambini, Traveler Innovations avrà un ruolo attivo nell'innovazione tecnologica e potrà ampliare la propria gamma di prodotti nel settore.

Filo Srl continuerà a operare in Italia, mantenendo la sua leadership e competenze tecniche. Insieme a Traveler Innovations, l'azienda avrà l'opportunità di sviluppare prodotti sempre più innovativi e servire una domanda globale.

Orrick ha assistito Filo fin dagli inizi del percorso imprenditoriale con Flavio Notari, Head of Tax del Technology Companies Group, team guidato da Attilio Mazzilli e composto per i profili transactional di questo deal dall'associate Angelo Timpanaro e da Gabriele Greco e Camilla Larcher, coadiuvati dal managing associate Aniello Veneri per gli aspetti tax, dal partner Mario Scofferi e dal managing associate Luciano Vella per gli aspetti labour, dal Prof. Michele Bertani per i profili IP, dall'of counsel Ivan Rotunno e dalla managing associate Giulia Rivarola di Rocella per gli aspetti di cybersecurity, dallo special counsel Andrea Alfonso Stigliano e da Giudo Maria Gargiulo per gli aspetti compliance.