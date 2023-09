Orrick con TX Logistik, controllata tedesca del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, nell'acquisizione di Exploris Deutschland

L'acquisizione di Exploris Deutschland darà vita al secondo operatore di trasporto merci ferroviario in Germania









Orrick ha assistito TX Logistik AG, società tedesca appartenente al Polo Logistica del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, su tutti i profili legali dell'acquisizione di Exploris Deutschland Holding GmbH. Dopo una ristrutturazione societaria che avrà luogo tra signing e closing dell'operazione, Exploris Deutschland Holding Gmbh diventerà la holding del Gruppo Exploris, con sede ad Amburgo, attivo nel trasporto merci ferroviario, nonché nella logistica, con controllate operative in Germania, Polonia, Austria, Belgio, Paesi Bassi, Repubblica Ceca e Svizzera. Le società del gruppo Exploris includono, tra le altre, Via Cargo, HSL Logistik e Delta Rail.

TX Logistik, con sede a Troisdorf nella Renania Settentrionale-Vestfalia, è una società di trasporto merci ferroviario con collegamenti in undici paesi europei e controllate in Austria, Danimarca, Svezia e Svizzera. TX Logistik è controllata al 100% da Mercitalia Logistics S.p.A., società a capo del Polo Logistica del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.Per effetto dell'acquisizione di Exploris, TX Logistik diventerà il secondo operatore di trasporto merci ferroviario in Germania per tonnellate-chilometro.

A seguito del signing avvenuto a fine luglio, il closing dell'operazione è condizionato inter alia all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni da parte delle autorità di concorrenza tedesca, austriaca e polacca.

Orrick ha assistito Mercitalia Logistics e TX Logistik con un team guidato dai partner Pietro Merlino (Roma), Wilhelm Nolting-Hauff e Stefan Renner (Düsseldorf) e composto da Oliver Duys, Carolin Ostendorf, Johannes Niegemann, Marco Dell'Antonia, Federico Urbani, Lars Mesenbrink, Julia Fabian, Benedikt Kamann, André Zimmermann, Marianna Karapetyan, Stefan Schultes-Schnitzlein, Patrik Marten e Robert Weinhold, delle sedi di Düsseldorf, Monaco, Milano e Roma.

Per il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, dal punto di vista legale, l'operazione è stata seguita dal team intersocietario interno costituito da Maria Antonietta Giannelli, Katia Babusci e Nicolò Del Dottore (Ferrovie dello Stato Italiane), Giovanni Battista Nuzzi, Andrea Di Marzo e Marina Sonni (Mercitalia Logistics).