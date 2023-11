Orsingher Ortu - avvocati associati per Vox Group

Fabrizio Sanna, Elisabetta Pistis e Pietro Masi









Orsingher Ortu – Avvocati Associati ha assistito Vox Group, il leader mondiale delle soluzioni di guida nel settore turistico e culturale, nella realizzazione del progetto YesMilano City Pass per tutti gli aspetti legali, amministrativi e societari.



YesMilano City Pass è il nuovo strumento digitale per chi visita la città di Milano, con l’obiettivo di semplificare l’accesso ai prodotti e ai servizi turistici, incluso il trasporto pubblico di ATM.



Lo Studio ha agito con un team coordinato dal partner Fabrizio Sanna e composto dal counsel Marta Minonne con gli associate Olga Sihtar, Matilde Bellinazzi e Lorenzo Berto per il dipartimento di Proprietà intellettuale, Media e Tecnologia; dal partner Elisabetta Pistis con l’associate Federica Salmoiraghi per il dipartimento di Diritto Amministrativo, Antitrust e Regolamentare e dal partner Pietro Masi per il dipartimento di Diritto Societario.