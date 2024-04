Osborne Clarke assiste favorevolmente Padania Acque S.p.A. di fronte all’ANAC per un appalto PNRR

Giorgio Lezzi e Federico Milani

Osborne Clarke ha assistito Padania Acque S.p.A. - gestore d’ambito del servizio idrico integrato della provincia di Cremona - in un procedimento promosso da un operatore economico innanzi all’Autorità Nazionale Anticorruzione, conclusosi con un parere di precontenzioso avente esito favorevole per la stazione appaltante, relativo ad un appalto finanziato dal PNRR del valore di oltre 8 milioni di euro.

In particolare, aderendo pienamente alla tesi difensiva formulata per conto di Padania Acque S.p.A., l’ANAC, con parere in data 10 aprile 2024, n. 176, ha ribadito che, anche nel nuovo Codice dei contratti pubblici (e sulla scorta del combinato disposto dell’art. 10, c. 3 e dell’art. 100 del d.lg. n. 36/2023), la determinazione dei requisiti di partecipazione ad una procedura di gara – anche in relazione al concetto di “servizi analoghi” – rientra nella discrezionalità della stazione appaltante, laddove gli stessi risultino rispondenti ad uno specifico interesse pubblico, e ciò soprattutto nell’ipotesi in cui la medesima stazione appaltante abbia valutato compiutamente e motivatamente, ai fini della verifica in merito all’assenza di una effettiva analogia, la diversità di settore imprenditoriale (distribuzione del gas naturale e servizio idrico integrato), tenendo altresì conto della differente regolamentazione e delle diverse caratteristiche tecniche delle forniture che un operatore economico intendeva utilizzare ai fini del soddisfacimento dei requisiti occorrenti alla partecipazione alla specifica procedura di gara.

Osborne Clarke ha operato con il partner Giorgio Lezzi e con l’associate Federico Milani.