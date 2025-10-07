Osborne Clarke e Deloitte nell’acquisizione di LaCart da parte di Itelyum

Giorgio Lezzi, Massimo Zamorani, Giovanni Penzo

Osborne Clarke ha assistito Itelyum, tra i principali operatori italiani ed europei nella gestione e riciclo dei rifiuti industriali e nei servizi ambientali, nell’acquisizione del 100% del gruppo LaCart S.r.l., comprensivo della controllata Ferri & Oliva S.r.l., specializzato nella raccolta, trasporto, stoccaggio, trattamento e recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi.

Osborne Clarke ha agito con un team guidato dal partner Giovanni Penzo, coadiuvato dall’associate Myriam Ambrosio e dal junior associate Matteo Tracanella, per i profili corporate e con un team guidato dal partner Giorgio Lezzi, coadiuvato dal senior associate Angelo Maria Quintieri, dal junior associate Lorenzo Adani e dalla trainee Giulia Perselli, per i profili di diritto ambientale e amministrativo. Gli aspetti giuslavoristici e quelli di diritto immobiliare sono stati seguiti, rispettivamente, dalla senior associate Giuliana Caira, coadiuvata dal trainee Federico Di Fabio, e dall’associate Roberto Salis, coadiuvato dalla junior associate Giovanna Costa.

Deloitte ha assistito LaCart con un team multidisciplinare per gli aspetti legali composto da Deloitte Legal con il partner Massimo Zamorani, l’Of Counsel Francesco G. Mirarchi e l’associate Nicolò Manduchi e per gli aspetti finanziari da Deloitte Advisory dal partner Andrea Zen, dal senior manager Giorgio Dalla Vigna e dall’analyst Federico Farsura.

L’operazione segna un ulteriore passo avanti nella strategia di crescita del gruppo, rafforzando il posizionamento di Itelyum come leader nazionale in grado di offrire soluzioni integrate per ogni tipologia di rifiuto, pericoloso e non pericoloso, attraverso un unico fornitore. Con l’ingresso di LaCart, il gruppo Itelyum supera i 1.700 collaboratori dislocati in 55 società e 50 piattaforme operative in Italia e in Europa, riconfermandosi leader nazionale e player internazionale nella gestione e valorizzazione dei rifiuti industriali.