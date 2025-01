Osborne Clarke e Gianni & Origoni con AKNO e Banco BPM nell’operazione di rifinanziamento e consolidamento del debito di AKNO Business Parks.

Ilaria Cutolo, Francesco Fallara, Eduardo Fiordiliso

Osborne Clarke ha assistito il Gruppo AKNO nell’operazione di rifinanziamento e consolidamento del debito della società AKNO Business Parks S.r.l. attraverso un finanziamento concesso da Banco BPM S.p.A., che ha agito in qualità di banca finanziatrice, banca organizzatrice e banca agente, ed è stato assistito da Gianni & Origoni.

La complessa operazione di rifinanziamento e consolidamento del debito della società permetterà ad AKNO Business Parks S.r.l. e al gruppo AKNO di realizzare nuovi progetti immobiliari sul territorio italiano.

Per Osborne Clarke ha agito un team guidato dal partner Andrea Pinto, Head of Financial Services, coadiuvato dalla junior associate Ilaria Cutolo (in foto) e dal trainee Francesco Fallara (in foto).

Per Gianni & Origoni ha agito un team composto dal partner Eduardo Fiordiliso (in foto) e dagli associate Angelica Maggioni e Giovanni Bica.