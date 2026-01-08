Osborne Clarke, lateral strategico per il core sector TMC: entra Andrea Mezzetti

Andrea Mezzetti

Osborne Clarke annuncia l’ingresso di Andrea Mezzetti, professionista con oltre vent’anni di esperienza nel settore dell’Information Technology e Telecomunicazioni. Andrea Mezzetti entra nel team Tech, Media & Comms, in qualità di partner.

“Andrea è un professionista che stimo molto” - commenta Gianluigi Marino, Head of AI & Digitalisation e responsabile dei dipartimenti TMC e Data Protection - “tanto per le sue competenze tecniche quanto per le sue qualità umane. Siamo entusiasti di accoglierlo nella nostra squadra e siamo certi che da questa sinergia nasceranno grandi opportunità. La sua specializzazione nell’ambito dell’Information Technology e delle Telecomunicazioni si affianca all’esperienza ampiamente consolidata del nostro Studio nel settore TMC. Con l’ingresso di Andrea si rafforza ulteriormente il nostro posizionamento tra i principali player del settore e il nostro ruolo di riferimento nella gestione di temi collegati alle nuove tecnologie e all’Intelligenza Artificiale”.

“La storia di Osborne Clarke è fortemente connessa all’evoluzione tecnologica” - aggiungono i co-managing partner Federico Banti, Enrico Fabrizi e Giorgio Lezzi – “e ancora oggi l’innovazione continua a essere uno dei fattori trainanti della nostra crescita. L’ingresso di Andrea Mezzetti, il quarto negli ultimi dodici mesi, si inserisce in un piano di sviluppo ben definito, guidato da una visione strategica di lungo periodo”.

Andrea Mezzetti entra assieme alla sua collaboratrice Caterina Chiari.