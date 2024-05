Osborne Clarke: tecnologia e Intelligenza Artificiale sempre più integrate nella consulenza

Prof. Mauro Martino

Osborne Clarke - Studio legale orientato all’innovazione - delinea i punti nodali della sua offerta tech, inerente anche all’ambito dell’Intelligenza Artificiale.

OC Solutions è il team tech e innovazione di Osborne Clarke che utilizza una tecnologia basata su cloud, sicura e configurabile, per sviluppare piattaforme personalizzate che consentono ai clienti di monitorare i progetti in tempo reale, condividere le informazioni con le parti interessate, raccogliere e analizzare i dati. Le piattaforme utilizzano una varietà di applicazioni che confluiscono in una singola fonte di informazioni per migliorare l’efficienza dei processi e il controllo sui costi. Il team lavora a stretto contatto con i legali interni, con un approccio agile ed iterativo, che facilita l’adozione delle nuove tecnologie e il cambiamento.

Tra le ultime applicazioni sviluppate, lo strumento per la compliance aziendale basato sull’intelligenza artificiale, che permette ai team interni dei clienti di porre le loro domande in materia di conformità tramite chat o voce utilizzando il linguaggio naturale e di ricevere risposta in tempo reale. Le domande senza risposta non generano allucinazioni ma vengono raccolte e inoltrate agli avvocati di Osborne Clarke che elaborano le risposte e le inseriscono nella policy aziendale, innescando un circolo virtuoso che permette all’applicazione di migliorare e comprendere sempre meglio i suoi utenti. L’efficienza dello strumento consente di risparmiare tempo e risorse significative nell’affrontare le questioni di conformità. Allo stesso tempo, l’accesso alle informazioni è più facile, il che alleggerisce i dipartimenti legali e dà loro più tempo per occuparsi delle questioni più complesse.

I professionisti di Osborne Clarke possono inoltre beneficiare di OC-GPT, uno strumento interno e sicuro, il cui utilizzo è in fase sperimentale e limitato ai dati non riferibili ai clienti. Lo strumento utilizza la tecnologia OpenAI applicata a un database proprietario ed è ospitato nell’ambiente sicuro di Azure Cloud. Osborne Clarke favorisce l’utilizzo di questa nuova tecnologia anche attraverso un esteso programma di formazione.

L’innovazione è al centro dello Studio anche nell’ambito delle sue attività filantropiche. #FindTheOrange, l’associazione no-profit fondata da Osborne Clarke in Italia che promuove l’innovazione nelle arti visive e nelle scienze per la vita, ha infatti lanciato la prima edizione del #FindTheOrange AI [Photo] Contest, concorso per immagini rielaborate con l’Intelligenza Artificiale che ha l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico sulle potenzialità e i rischi connessi con l’utilizzo di questa nuova tecnologia. La direzione scientifica ed artistica è affidata allo scienziato e artista Mauro Martino, direttore del Visual Artificial Intelligence Lab presso il MIT-IBM Watson AI Lab a Cambridge, MA, USA, nonché uno dei più rappresentativi AI artist a livello internazionale. Nel mese di ottobre, a conclusione del contest, Osborne Clarke organizzerà una tavola rotonda che sarà l’occasione per comunicare ufficialmente i nomi dei vincitori e animare un dibattito, alla presenza di alcuni tra i più autorevoli esponenti in materia, sul tema delle implicazioni legali connesse all’utilizzo dell’intelligenza artificiale. Il contest è gratuito e aperto a tutti ed è possibile sottoporre la propria creatività fino all’8 settembre. Info e regolamento: www.findtheorange.it