Over S.p.A. nell’acquisizione del 100% di Emmaus S.p.A.

Gabriele Pavanello, Elena Zavanella

Over S.p.A., società leader nel settore della silver economy, ha acquistato - tramite una sua controllata - il 100% del capitale sociale di Emmaus S.p.A., network di residenze per anziani e di assistenza alla terza età, operante nel settore dell’erogazione di servizi socio - assistenziali. L’operazione si innesta in un più ampio e ambizioso piano di crescita e aggregazione già intrapreso da Over nel settore di riferimento.

Advisor dell’operazione BC& Studio di Consulenza Societaria Tributaria Legale, con gli avvocati Elena Zavanella (Partner) e Daniele Crosti (Junior Partner), nonché con il Dott. Alberto Bestetti (Managing Partner) e il Dott. Gerolamo Fenaroli (Senior Associate) per gli aspetti corporate e banking, nonché per la due diligence legale, fiscale e contabile.

Deloitte Legal ha assistito Banco BPM S.p.A. per gli aspetti legali relativi al finanziamento a supporto dell’acquisizione, con un team coordinato dall’Head of Debt & Finance Gabriele Pavanello, dall’avvocato Filippo Schiera e dalla trainee Annalisa Driussi.