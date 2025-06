Padre responsabile se la figlia affoga mentre lui è lontano, irrilevante l’assenza del servizio di salvataggio

Il comune non è responsabile per l’annegamento in mare di una bambina se il padre a cui era affidata è distratto e lontano dal luogo dell’evento. Lo dice la terza sezione civile della Cassazione con la ordinanza n. 15457 depositata lo scorso 10 giugno.

La tragica vicenda è avvenuta in una spiaggia libera di Otranto, dove padre, figlia e una amichetta si erano recati per trascorrere...