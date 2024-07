Palladium USA: affordable housing dedicate al “built to rent”

Palladium USA, società controllata da Palladium Italia e presente dal 1992 negli Stati Uniti, ha sviluppato, costruito e curato la vendita a un investitore istituzionale statunitense di un complesso residenziale di 324 unità destinate alla locazione situato a Little Elm (Dallas, Texas).

Il complesso è il primo progetto di smart affordable housing (le abitazioni intelligenti a prezzi accessibili) realizzato, in partnership con la società Planet Smart City, negli Stati Uniti e che prevede l’applicazione di soluzioni innovative che impattano sull’ambiente, la pianificazione e l’architettura dell’edificio, i sistemi tecnologici utilizzati, generando inclusione sociale.

Costruito, in 28 mesi (tra il 2021 e il 2023), il progetto è stato sviluppato su un’area di 46mila metri quadrati con una superficie residenziale di 26mila mq. L’unicità dell’offerta ha incontrato il favore del mercato: a tre mesi dal completamento dei lavori, oltre il 90% delle abitazioni è stato affittato. Dopo altri sei mesi si è arrivati alla cessione dell’asset a un investitore istituzionale conseguendo un Internal Rate of Return (IRR) superiore al 30%.

In particolare, tra le trenta “smart solution” previste dal modello, sono da segnalare l’innovation hub, gli spazi di coworking, la palestra, la biblioteca degli oggetti, gli spazi per il “bike sharing & bike reparing”, oltre che soluzioni per il risparmio energetico (smart lighting e ottimizzazione dei sistemi d’irrigazione), smart lockers e smart lock accessibili attraverso la piattaforma digitale proprietaria di Planet Smart City.

Il successo dell’operazione si inserisce nella più ampia attività svolta da Palladium Usa nel mercato immobiliare in Texas, di cui ne è leader in considerazione delle numerose iniziative realizzate e delle altrettante che sono in pipeline: Palladium Usa tra il 1998 e il 2023 ha sviluppato e completato 26 iniziative immobiliari per complessivi 5.329 unità abitative, è impegnato nella realizzazione di ulteriori 5 progetti per complessive 1.162 unità abitative, il cui completamento e previsto entro il 2025, e ha in pipeline 10 nuovi progetti per una previsione di altri 2.000 unità residenziali, il tutto per un numero complessivo di circa 8.500 alloggi realizzati, in costruzione e in previsione.

Thomas E. Huth, Presidente e CEO di Palladium USA ha dichiarato che “La possibilità di replicare il prodotto “smart affordable housing” sviluppato dalla controllante Palladium Italia nel progetto di Little Elm ha generato una nuova creatività grazie all’applicazione delle smart solution realizzata attraverso la piattaforma digitale. Queste nuove soluzioni intelligenti sono state accolte con grande favore da parte dei residenti che hanno premiato lo sforzo finanziario e industriale di Palladium USA, developer e riferimento indispensabile per la buona riuscita del progetto. L’auspicio è di continuare anche in futuro a replicare nei nostri progetti le soluzioni proposte da Planet Smart City”

Palladium Italia è parte di Palladium Group, una delle più antiche società immobiliari. È stata fondata nel nord Italia intorno al 1880 per costruire centri residenziali in prossimità di nuove attività industriali. Le intenzioni erano - già allora - di responsabilità sociale: costruire per promuovere il benessere dei lavoratori migliorando il loro ambiente di vita. La sua storia, che si è protratta, attraverso la continuità di attività e di intenti, per oltre 150 anni fino ai giorni nostri, è sempre stata caratterizzata da una specifica dimensione evolutiva e da alcuni elemti caratterizzanti.

L’internazionalizzazione, intesa come rispetto del territorio attraverso il suo ascolto, la sua interpretazione, nello spirito di servizio è uno dei principie ispiratori.

Lavorare in armonia con la cultura e le esigenze locali, grazie a team misti e multiculturali, dove i protagonisti sono i dipendenti dei Paesi in cui operiamo.

Il sistema di gestione di Palladium è “orizzontale”, il che significa che sono attivi e premiati i team e i singoli, non solo i direttori. I gruppi che lavorano in Paesi diversi hanno una reale autonomia di proposta e di attività, ma sono quotidianamente in contatto su una rete mondiale