Panattoni rafforza la presenza in Europa con l’ingresso in Belgio

Jeroen Gerritsen, Joren van Hout

Panattoni, azienda leader nel mercato immobiliare industriale in Europa, espande le sue operazioni con l’ingresso nel mercato belga.

Panattoni ha affidato a Jeroen Gerritsen il ruolo di General Manager e lo ha incaricato di guidare le nuove attività nel Paese. L’ingresso in Belgio è un passo logico e strategico per Panattoni, che vanta una forte esperienza nello sviluppo di immobili logistici sostenibili e di alta qualità.

Dotato di porti di rilevanza strategica e di ottimi collegamenti con i principali mercati europei, tra cui Germania, Francia, Paesi Bassi e Regno Unito, il Belgio costituisce uno snodo fondamentale nel settore logistico europeo. Grazie alla sua posizione privilegiata, rappresenta una destinazione ambita dalle aziende per lo sviluppo di immobili logistici multifunzionali. In Belgio si registra una crescente domanda di strutture sostenibili e di alta qualità, in linea con l’impegno di Panattoni a raggiungere le emissioni di carbonio net zero in tutti i nuovi sviluppi, entro il 2025.

Il primo progetto di sviluppo di Panattoni in Belgio è previsto in Vallonia, con inizio lavori programmato per l’autunno.

Robert Dobrzycki, CEO e Co-Owner di Panattoni Europa, Regno Unito e India, ha dichiarato: “Il Belgio è un hub centrale nel panorama logistico europeo. Attraverso lo sviluppo di soluzioni sostenibili che rispettino le esigenze specifiche del mercato belga, intendiamo contribuire all’evoluzione delle infrastrutture e fornire ai nostri clienti la possibilità di stabilirsi in un paese strategico a livello logistico”.

Jeroen Gerritsen, General Manager per il Belgio, ha aggiunto: “Siamo fiduciosi delle opportunità offerte dal mercato belga e non vediamo l’ora di lavorare con le realtà locali, costruire relazioni e crescere all’interno di questo panorama logistico così dinamico. Presto presenteremo la nostra nuova offerta di spazi multifunzionali e all’avanguardia per il Belgio”.

Per favorire l’espansione, Panattoni ha affidato a Joren van Hout il ruolo di Technical Development Director, e nuove nomine saranno effettuate a breve. Con oltre 12 anni di esperienza nell’edilizia pubblica e privata, tra cui gli incarichi svolti presso Heylen Warehouses e in qualità di responsabile di progetto presso il Comune di Westerlo, nella provincia di Anversa, Van Hout porta con sé un ricco bagaglio di conoscenze e competenze.

Nel nuovo ruolo di Technical Development Director, Van Hout si occuperà delle relazioni con enti pubblici, contractor, architetti, ingegneri e altre aziende di consulenza tecnica. Durante lo sviluppo dei progetti, supervisionerà gli studi di fattibilità tecnica delle acquisizioni, l’integrazione dei progetti nei piani regolatori, le fasi di progettazione, ingegneria, programmazione e pianificazione delle spese, guidando il processo costruttivo.