Paolo Comuzzi di LawaL Legal & Tax Advisory nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione di Robor Srl

Paolo Comuzzi

Paolo Comuzzi, Partner di LawaL Legal & Tax Advisory, ha assunto dal giorno 15 Luglio 2024 la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione di Robor SRL.

La società, che ha stabilimenti produttivi in provincia di Treviso e di Pordenone, conta circa 100 dipendenti ed un fatturato al 31.12.2023 di 33 Ml di Euro con un EBITDA positivo. La società svolge la propria attività nel settore metalmeccanico producendo macchine ed impianti per la produzione in continuo di panelli c.d. sandwich. La produzione opera in tutti i settori applicativi del poliuretano espanso, lana minerale e polistirolo e nelle più importanti aree geografiche nelle quali si producono beni con questi tipi di materiali. I prodotti realizzati e venduti dalla Società sono linee integrate e macchine stand alone quali: macchine per la profilatura dedicate alla produzione di profili grecati, profili strutturali, canne e tubi saldati, pannelli componibili per coperture e macchine per l’isolamento e singole sezioni di linee integrate.