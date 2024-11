Paolo Lucarini entra in Andersen Italia per guidare la Global Mobility

Paolo Lucarini

Andrea De Vecchi, CEO di Andersen Italia e co-Managing Partner dell’area Europa per Andersen Global, è lieto di annunciare l’ingresso di Paolo Lucarini in Andersen Italia con la qualifica di equity partner per guidare il team di Global Mobility e per rafforzare l’offerta private clients, inclusa quella degli sportivi professionisti.

Dottore commercialista con oltre 20 anni di esperienza, Paolo Lucarini arriva in Andersen dopo aver gestito con successo la practice nazionale di Global Mobility di PwC TLS e aver fondato Vialto Partners in Italia. Le sue competenze si focalizzano nelle aree di fiscalità internazionale delle persone fisiche, previdenza internazionale, diritto del lavoro, immigrazione, compensation e organizzazione di progetti speciali di Global Mobility.

La divisione di Global Mobility mira a supportare la direzione del personale dei clienti in tutti i settori industriali, dalle PMI alle grandi multinazionali italiane ed estere, per tutti gli aspetti legati alla mobilità internazionale dei propri dipendenti: da quelli più tradizionali dei distacchi internazionali a quelli più attuali del remote working internazionale, passando attraverso la complicata gestione delle trasferte estere.

L’area Private Clients, coordinata dal socio Guido Sesani e sinergica e complementare all’offerta di Global Mobility, verrà rafforzata sulle tematiche internazionali e sui servizi destinati ai top manager, partner di fondi esteri e agli sportivi stranieri in Italia.

“Le questioni legate alla mobilità internazionale – dichiara Andrea De Vecchi, CEO di Andersen Italia e co-Managing Partner dell’area Europa per Andersen Global – hanno un forte impatto sulle organizzazioni nazionali ed estere. Potenziare il nostro team era quindi diventata una necessità per servire al meglio la clientela. Paolo è un professionista di spessore, la cui integrità si allinea perfettamente ai principi etici e professionali stabiliti dai soci fondatori dello Studio. Nel tempo, tali valori sono stati condivisi anche dai professionisti che sono diventati partner, rafforzando ulteriormente la coesione e la solidità del nostro gruppo”.

“Il nostro obiettivo è quello di offrire una suite completa di servizi per aiutare i clienti a navigare nel complesso panorama globale, indipendentemente dalla loro ubicazione – aggiunge Maricla Pennesi, head of tax per l’Italia e per l’Europa –, e siamo contenti di portare l’esperienza di Paolo e le sue competenze locali in una serie di mercati chiave europei e non solo”.

“Sono entusiasta – afferma il nuovo socio Paolo Lucarini – di entrare a far parte di Andersen. Il mio ruolo si concentrerà sulla crescita del servizio, in sinergia con gli studi Andersen nel mondo e sotto il coordinamento global del mio amico e partner da molti anni in PwC, Samir Mammadov. Con l’appoggio della vasta esperienza degli specialisti fiscali, legali e societari di Andersen, posso nuovamente fornire il servizio integrato e multidisciplinare che i clienti tanto apprezzano, che copre le aree legale, fiscale, immigrazione e previdenza. Un reale valore aggiunto per supportare i clienti nello sviluppo di una forza lavoro globale, agile e di talento nei mercati competitivi in cui operano”.