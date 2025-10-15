Parco giochi: la Cassazione ammette la prova per testimoni in un incidente mortale
Le prove per testimoni non erano “mere valutazioni e semplici giudizi” come affermato dai giudici di merito
Primaria importanza va riconosciuta alla prova per testimoni in occasione di un incidente mortale avvenuto all’interno di un parco giochi. Lo afferma la Cassazione con l’ordinanza n. 27479/25.
La vicenda
Venendo ai fatti il 5 luglio 2015, all’interno di un parco giochi un soggetto al termine di una discesa sullo scivolo acquatico denominato “toboga”, ha battuto violentemente la testa sul fondo della piscina...