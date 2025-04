Parola Associati e BIP Law & Tax advisor nella cessione di un progetto fotovoltaico da Ortus Power Resources Italy a Energy Transition Capital

Andrea Coluzzi, Marco Muscettola

Parola Associati e BIP Law & Tax hanno prestato assistenza, rispettivamente a Energy Transition Capital e a Ortus Power Resources Italy, nell’operazione di cessione a Energy Transition Capital di un progetto fotovoltaico ready to build, con una capacità complessiva di circa 3,2 MW.

Il progetto, situato nel comune di Premariacco (Udine), realizzato entro il primo trimestre 2026, sarà in grado di produrre 150 GWh di energia rinnovabile nei prossimi 30 anni.

Parola Associati ha assistito Energy Transition Capital, piattaforma interamente dedicata agli investimenti nel settore della transizione energetica, con una strategia fondata su due pilastri: fonti energetiche rinnovabili e sistemi di accumulo di energia. Il progetto rappresenta la prima operazione di investimento dalla nostra costituzione - commenta Cristian Banfi, partner di Energy Transition Capital – e, in coerenza con la nostra visione, fornisce una risposta concreta alle esigenze dei clienti finali, sempre più alla ricerca di impianti rinnovabili chiavi in mano, come ha confermato il grande interesse manifestato dagli energivori nei confronti del meccanismo dell’Energy Release 2.0.

Lo studio ha curato la negoziazione della documentazione contrattuale, con un team guidato dal managing partner Lorenzo Parola e dal partner Andrea Coluzzi, coadiuvati dall’associate Gianluca Zampieri. Le attività di due diligence sono state coordinate dal partner Andrea Leonforte, con il supporto dei trainee Silvia Pellegrino e Antonio Fuiano.

BIP Law & Tax ha affiancato Ortus Power Resources Italy – IPP specializzata nelle rinnovabili con focus su solare, wind e storage - con un team composto dall’equity partner Marco Muscettola e dal senior Matteo Vagnoli per quanto riguarda l’attività di negoziazione della documentazione contrattuale.

Per Ortus l’operazione è stata strutturata e coordinata dal general counsel Francesco Perrini e dal legal counsel Matteo Agnelli Merogno.