Parola Associati e PedersoliGattai advisor nell’acquisto di AGSM AIM dell’intero capitale di tre SPV, proprietarie di quattro impianti eolici

Andrea Coluzzi, Federica Re, Jacopo Ceccherini, Filippo Speroni

Parola Associati e PedersoliGattai hanno prestato assistenza, rispettivamente, ad AGSM AIM e ai venditori (Aren Electric Power, Sistemi Energetici e TRE Power Energy), nell’operazione di acquisizione da parte di AGSM AIM dell’intero capitale sociale di tre SPV che detengono quattro impianti eolici operativi di capacità complessiva pari a circa 55MW ubicati in Puglia. Il closing dell’operazione è avvenuto a seguito dell’approvazione degli enti finanziatori delle target.

Parola Associati ha assistito il team legale di AGSM AIM, coordinato dall’Avv. Daniela Ambrosi, in tutti gli aspetti legali della transazione. Il Managing Partner Lorenzo Parola e il Partner Andrea Coluzzi, coadiuvati dalla Senior Associate Federica Re, hanno prestato assistenza in relazione alla negoziazione della documentazione contrattuale, incluso il contratto preliminare di compravendita e la polizza W&I. L’attività di due diligence è stata coordinata dal Partner Andrea Leonforte, supportato dal Senior Associate Luigi Agostinacchio e dagli Associate Silvia Pellegrino e Antonio Fuiano e dai trainee Veronica Valentina Nolè e Lorenzo Bottari.

I Venditori sono stati assistiti in tutte le fasi dell’operazione da PedersoliGattai con un team guidato dal Partner Giovan Battista Santangelo e composto dal Senior Counsel Jacopo Ceccherini, dalla Senior Associate Flavia Bertini e dagli Associate Filippo Speroni, Filippo Maria Volpini e Alessandro Pica. Il Senior Counsel Nicola Martegani ha coordinato l’attività di due diligence con il supporto dell’associate Elena Sofia La Ferlita. Il Senior Counsel Marco Moscatelli ha assistito gli enti finanziatori nella redazione della documentazione finanziaria connessa al cambio di controllo delle target.

L&B Partners S.p.A. ha assistito i Venditori in qualità di financial advisor, in tutte le attività prodromiche alla realizzazione della cessione, con un team coordinato dal Partner Gianguido Arcangeli e dal Director Domenico Magistri e composto dall’associate Francesco Mariani e dall’analyst Stefano Lombardi.

EY Parthenon e Vector Renewables hanno prestato assistenza ad AGSM AIM in relazione agli aspetti, rispettivamente, fiscali e tecnici dell’operazione.