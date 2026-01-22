Part time, clausole di elasticità/flessibilità nulle se violano forma scritta prevista dal Ccnl
La modifica del contratto a tempo parziale prevede preavviso, compensazione retributive e la forma scritta a fini di prova, ma se il Contratto collettivo di lavoro la impone la sua mancanza è vizio sostanziale
La sentenza della sezione Lavoro del Tribunale di Genova del 14 novembre 2025 n. 837 indaga sulla violazione delle norme dettate in materia di contratto di lavoro a tempo parziale contenute nel decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81 (recante la “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7 della legge 10 dicembre 2014 n. 183”), noto anche come “Jobs Act”.
Introdotte dal decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276 di...