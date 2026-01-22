Lavoro

Part time, clausole di elasticità/flessibilità nulle se violano forma scritta prevista dal Ccnl

La modifica del contratto a tempo parziale prevede preavviso, compensazione retributive e la forma scritta a fini di prova, ma se il Contratto collettivo di lavoro la impone la sua mancanza è vizio sostanziale

di Camilla Insardà

La sentenza della sezione Lavoro del Tribunale di Genova del 14 novembre 2025 n. 837 indaga sulla violazione delle norme dettate in materia di contratto di lavoro a tempo parziale contenute nel decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81 (recante la “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7 della legge 10 dicembre 2014 n. 183”), noto anche come “Jobs Act”.

Introdotte dal decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276 di...

Gli ultimi contenuti di Lavoro