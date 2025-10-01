Partecipate pubbliche, vietata la costituzione di società miste c.d. generaliste
Commento a T.A.R. Lazio - Roma, Sez. I quater, 3-7-2025, n. 13139
I Giudici amministrativi hanno di recente ribadito che «elementi indeclinabili per la legittimità di una società mista e degli affidamenti direttamente disposti a favore della medesima sono i seguenti: a) la gara unica a doppio oggetto (per la scelta del socio e l’affidamento del servizio); b) un socio privato con funzioni di socio operativo; c) la partecipazione a tempo determinato del privato alla compagine sociale; d) il divieto di società mista “generalista” ovvero “aperta” all’affidamento di...