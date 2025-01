Passa alle direzioni regionali Inail il ricorso sui premi assicurativi

L'articolo 2 della legge 203/2024 modifica la disciplina vigente in materia di definizione dei ricorsi contro i provvedimenti riguardanti l'applicazione delle tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, riconoscendo al datore di lavoro la facoltà di ricorrere, anziché al Consiglio di amministrazione dell'Istituto come attualmente previsto, alla Direzione regionale, alla Sede regionale di Aosta, alla Direzione provinciale di Trento e alla Direzione provinciale di Bolzano dell'Inail competenti per territorio contro i provvedimenti emessi dalle Sedi territoriali in materia di applicazione delle tariffe dei premi assicurativi.