Patelec Cords and Cables S.r.l. ha completato l’acquisizione di una partecipazione di controllo in Phoenix Electronic System S.r.l.

Fabrizio Cavallaro, Marzio Molinari, Lucia Uguccioni









Patelec Cords and Cables S.r.l. ha completato l’acquisizione di una partecipazione di controllo in Phoenix Electronic System S.r.l., che opera dal 1987 nel settore dell’elettronica professionale e si colloca tra i leaders di mercato nel campo della cavetteria e dei cablaggi.



Russo De Rosa associati, con un team trasversale formato da Fabrizio Cavallaro (foto a sinistra), Marzio Molinari (foto al centro) e Lucia Uguccioni (foto a destra), per gli aspetti legali, Marco Zani e Luca Carazzai, per gli aspetti fiscali, ha operato quale advisor dell’acquirente e ha curato la struttura legale e fiscale dell’operazione, la due diligence legale e fiscale, le attività di contrattualistica e la negoziazione del relativo financing.



Il venditore è stato assistito, per i profili corporate M&A, da Tonucci and Partners, con gli avvocati Gianluca Cambareri, Giuseppe Santelli ed Eleonora Ieradi.



Banca Finnat ha agito con Angelo De Marco, Maurizio Napoli e Giulia Contestabile in qualità di advisor finanziario del venditore.



L’acquisizione è stata finanziata da Intesa Sanpaolo S.p.A., assistita dallo studio ADVANT NCTM con un team composto da Giuseppe Buono, Anna Guadagnin e Andrea Bertoni.