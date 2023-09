Patrocinio a spese dello stato, nel 2022 pagati 360 milioni di Valentina Maglione

Le istanze e i costi per i giudizi civili e penali nelle relazioni presentate dal Parlamento dal ministero della Giustizia









Lo Stato ha speso oltre 360 milioni di euro nel 2022 per la difesa nei giudizi civili e penali delle persone non abbienti. Si tratta di una spesa in lieve aumento. Sul fronte civile, si è passati dai 140,4 milioni liquidati nel 2019 ai 147,4 milioni del 2022. Sul fronte penale, invece, l’esborso è stato di 211,7 milioni nel 2019 e di 212,5 milioni nel 2022.

Il numero delle istanze per accedere al patrocinio a spese dello Stato è invece in calo rispetto al periodo pre Covid, anche se segna una ripresa...