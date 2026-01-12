Rassegne di Giurisprudenza

Patrocinio a spese dello Stato: determinazione del nucleo familiare ai fini delle condizioni reddituali

a cura della Redazione Diritto

Difesa e difensori - Patrocinio dei non abbienti - Requisiti di reddito - Composizione del nucleo familiare - In caso di divorzio.

In tema di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e di determinazione del nucleo familiare ai fini del computo del reddito, il divorzio, nonostante la formale cessazione del vincolo coniugale, fa sicuramente venir meno la presunzione di convivenza dei coniugi, ma non esclude la perdurante convivenza di fatto tra gli stessi. Ne consegue che, in tal caso, permane...

Gli ultimi contenuti di Rassegne di Giurisprudenza