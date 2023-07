Patteggiamento: costituzione di parte civile in udienza preliminare a cura della Redazione Diritto









Procedimenti speciali - Patteggiamento - Azione civile - Costituzione di parte civile in udienza preliminare - Ammissibilità.

In tema di patteggiamento non è preclusa al danneggiato la costituzione di parte civile alla prima udienza a seguito di citazione diretta a giudizio, anche se la richiesta dell’imputato e il consenso del pubblico ministero siano stati già formalizzati e portati a conoscenza del giudice, in quanto per la parte civile resta fermo l’interesse a costituirsi per interloquire sulle...