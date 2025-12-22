Pavesio Studio Legale e BonelliErede nell’acquisizione del marchio Sundek da parte del Gruppo BasicNet

Maria Milanese, Carlo Peyron

Il Gruppo BasicNet, proprietario dei marchi Kappa, Robe di Kappa, K-Way, Superga, Sebago, Briko e Woolrich ha annunciato l’acquisizione del marchio Sundek, storica icona del beachwear, insieme al 100% della società Kickoff S.p.A., attuale titolare e gestore del brand, controllata da Winnie S.r.l.

L’acquisizione di Sundek permette a BasicNet S.p.A. di arricchire il proprio portafoglio con un altro marchio dalla grande storia che si inserisce perfettamente nel Gruppo, andando a coprire una categoria, quella del beachwear, a oggi non presidiata.

La società BasicNet S.p.A. è stata assistita da Pavesio Studio Legale con un team composto dai soci Carlo Peyron e Silvia d’Amario e dall’associate Alberto Buffa per gli aspetti corporate ed M&A e dal socio Andrea Cristaudi per gli aspetti banking. L’acquirente è stato altresì assistito da Studio Sindico e Associate per gli aspetti di proprietà intellettuale con i soci Domenico Sindico e Federica Spina. Gli aspetti fiscali dell’operazione sono stati curati dallo Studio Tributario e Societario Deloitte, con il coinvolgimento del partner Pasquale Colaci e del director Andrea Alberti.

La società Kickoff S.p.A è stata assistita da BonelliErede con team composto dal partner Angelo Bonetta e la managing associate Maria Milanese, nonché dallo Studio SR Consulting di Modena, con i partner Gian Luca Lanzotti e Simone Clementelli e l’associate Carmelinda Bottaro, quale advisor finanziario e fiscale.