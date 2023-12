Pavia e Ansaldo cresce in aree strategiche: Massimiliano Elia e Milena Prisco nominati Partner

Massimiliano Elia e Milena Prisco

Lo Studio legale Pavia e Ansaldo annuncia la nomina di due nuovi Partner, Massimiliano Elia e Milena Prisco, già Of Counsel dello Studio.

I due professionisti operano rispettivamente presso la sede di Milano e gli uffici torinesi di Pavia e Ansaldo.

L’Avvocato Massimiliano Elia, che già guida la sede di Torino di Pavia e Ansaldo dalla sua apertura nel 2021, è attivo nell’ambito dei dipartimenti di Bancario e Finanziario, M&A, Private Equity, Contenzioso e Arbitrati e Capital Market. Massimiliano ha maturato un’importante esperienza in materia finanziaria e assicurativa, con particolare riguardo alle operazioni di mergers and acquisitions e di finanza strutturata. In ambito contenzioso presta assistenza giudiziale in materia di structured finance, capital e debt market per banche, enti pubblici, imprese e privati ed è frequentemente nominato arbitro, anche in qualità di Presidente. È autore di diverse pubblicazioni, tra cui il “Compendio sui contratti derivati” e le “Prassi di riferimento in materia bancaria e finanziaria”. È membro dell’International Bar Association.

L’Avvocato Milena Prisco, responsabile ESG dello Studio, svolge la sua attività nell’ambito dei dipartimenti M&A e Compliance. Milena ha maturato una lunga esperienza nell’ambito dell’M&A e nel corso degli anni si è specializzata nelle operazioni straordinarie in settori high tech come fintech, AI, healthcare e fashiotech, grazie ad una lunga e consolidata esperienza nel Venture Capital nell’assistenza di fondi, scale up e società quotate nelle operazioni di Corporate VC. In ambito ESG, Milena presta assistenza a quotate e PMI in relazione a policy di corporate governance, a società di capitale nella acquisizione della qualifica di società benefit, fondi di investimento nelle politiche ESG nei processi di investimento, svolge ESG due diligence nelle operazioni straordinarie e nell’ambito di strategie di sostenibilità. Milena Prisco è docente in numerosi master e seminari in Italia e all’estero nonché autrice di articoli su principali testate giuridiche e finanziarie italiane ed estere, e pubblicazioni in materia di diritto societario, venture capital, ESG; è co-autrice del libro “IPO Sostenibile – Linee Guida per la raccolta di capitali delle PMI”. Membro dell’International Bar Association, è infine attivamente impegnata in programmi pro – bono di mentoring ed empowerment femminile in diverse associazioni che si occupano di parità di genere.

Con le nuove nomine, Pavia e Ansaldo porta a 36 il numero dei Partner, procedendo con il percorso di valorizzazione dei propri professionisti e rafforzando il proprio posizionamento come Studio con un radicato approccio multidisciplinare.