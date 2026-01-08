Pavia e Ansaldo e LCA nel 2° round di aumento di capitale di Pipein Lo studio legale Pavia e Ansaldo con il team coordinato dal partner Massimiliano Elia (in foto) e dal senior associate Rossana Tirenna e l’associate Luca Vernero ha assistito la startup innovativa Pipein S.r.l. nel secondo round di aumento di capitale della società, con l’ingresso di nuovi investitori BlueRobots S.r.l. e Fondo PiemonteNext – Comparto Due gestito da CDP Venture Capital SGR S.p.A. e il follow-on del socio attuale RoboIT S.r.l..







