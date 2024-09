Pavia e Ansaldo e Orrick nel round di investimento pre-seed di Skillvue

Milena Prisco, Arianna Cortese, Livia Maria Pedroni, Ginevra Rebecchini

Skillvue, startup che ha sviluppato una piattaforma che utilizza l’AI per consentire alle aziende di adottare un approccio skills-based nell’attività di recruitment, talent development e mobilità interna, ha annunciato il closing di un round pre-seed da 2,5 milioni di euro. Il round è stato guidato da Italian Founders Fund (IFF) - il primo fondo italiano di venture capital creato da fondatori di startup e guidato da Lorenzo Franzi - e 14Peaks Capital di Edoardo Ermotti. Atteso il carattere fortemente innovativo del business di Skillvue, che combina intelligenza artificiale e capitale umano, al round hanno partecipato anche Orbita Verticale, Ithaca 3 (veicolo di investimento di Luigi Berlusconi e Giorgio Valaguzza), il fondo spagnolo Kfund (in precedenza investitori dell’unicorno Factorial) e diversi Business Angels.

Fondata a Milano nel 2021, la società è la piattaforma che permette alle aziende di analizzare le competenze di candidati e dipendenti in maniera rapida, oggettiva e scalabile e così facendo adottare un approccio skills-based nelle attività di recruitment, talent development e mobilità interna. Il suo approccio aumenta fino a 5 volte la capacità di predire quella che sarà la reale performance sul lavoro e oggi è particolarmente apprezzato dalle realtà che assumono molte risorse giovani o destinate a ruoli a contatto con il pubblico, dove il CV tradizionale non è rappresentativo delle competenze e della motivazione di una persona.

Il closing è coinciso con l’annuncio del rebranding, mutato da Algo AI in Skillvue, con l’obiettivo di posizionarsi nei confronti delle aziende come il partner di riferimento per ottenere una visione chiara e oggettiva delle competenze di candidati e dipendenti.

Skillvue è stato assistito, in tutti gli aspetti legali dell’operazione, dallo studio Pavia e Ansaldo con un team composto dalla partner Milena Prisco e dall’associate Arianna Cortese del dipartimento di corporate M&A, dal partner Francesco Vitella per i profili giuslavoristici.

Gli investitori sono stati assistiti da Orrick con il team composto dalla partner Livia Maria Pedroni, dalla senior associate Ginevra Rebecchini e dall’avvocata Claudia Cirinà, del team Technology Companies Group guidato in Italia dal partner Attilio Mazzilli.