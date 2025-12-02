Pavia e Ansaldo al fianco di Primo Climate nell’investimento in Blubrake Pavia e Ansaldo ha assistito per i profili di diritto societario il fondo Primo Climate nell’investimento in Blubrake, aziende tecnologica specializzata in sistemi ABS, sistemi di sicurezza elettronici per le frenate in sicurezza sulle e-bike, con un team multidisciplinare composto dalla partner Milena Prisco del dipartimento di corporate M&A dello Studio.







