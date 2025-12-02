Pavia e Ansaldo al fianco di Primo Climate nell’investimento in Blubrake
Pavia e Ansaldo ha assistito per i profili di diritto societario il fondo Primo Climate nell’investimento in Blubrake, aziende tecnologica specializzata in sistemi ABS, sistemi di sicurezza elettronici per le frenate in sicurezza sulle e-bike, con un team multidisciplinare composto dalla partner Milena Prisco del dipartimento di corporate M&A dello Studio.
Primo Climate, fondo della piattaforma Primo Capital dedicato alle tecnologie per la mitigazione e l’adattamento al cambiamento climatico, insieme a Suprajit ha investito 2,5 milioni di euro in Blubrake. Vanno ad aggiungersi ai 12 milioni già raccolti dalla società nel primo round di finanziamenti di aprile, portando a 14,5 milioni di euro il capitale raccolto.
Grazie alle risorse finanziarie raccolte, Blurake potrà rafforzare la propria espansione industriale, potenziando la capacità produttiva e la distribuzione sul mercato.