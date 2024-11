Pavia e Ansaldo per il progetto Breakwater della maxi diga del rigassificatori off shore nel mare Adriatico

Pavia e Ansaldo, con il partner Marco Giustiniani e l’associate Alessandro Paccione, ha assistito l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centro Settentrionale nella strutturazione legale della procedura, nella predisposizione della lex specialis di gara e nella gestione della gara sino alla stipula del contratto, per l’affidamento dell’appalto dei lavori di realizzazione della diga frangiflutti, cosiddetta “Breakwater”, nell’ambito del progetto di SNAM FSRU Italia S.r.l. relativo alla costruzione del rigassificatore del Mare Adriatico davanti alla costa ravennate (Floating Storage and Regasification Unit). Si tratta, in dettaglio, di una diga foranea lunga circa 900 ed emergente dall’acqua per 10 metri che sarà realizzata a 8 km a largo nel Mare Adriatico per proteggere dalle mareggiate il rigassificatore in fase di funzionamento.

L’intervento, il cui costo è di 216 milioni di euro sostenuto da Cassa Depositi e Prestiti, rientra nell’ambito delle iniziative legate alla realizzazione di nuove capacità di rigassificazione per l’Italia, con l’obiettivo di diversificare le fonti di approvvigionamento di gas ai fini della sicurezza energetica nazionale.

Si tratta, dunque, di un’opera di cruciale importanza per le strategie nazionali di rafforzamento della resilienza dell’Italia in campo energetico, in particolare dopo l’avvio dei conflitti in Ucraina e in Medio Oriente.