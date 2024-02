PedersoliGattai - con F2A (Ardian) - e IOOS nell’acquisizione di At Work

Maria Persichetti, Stefano Catenacci, Andrea Girardi, Marco Mantini

F2A, azienda italiana attiva nel mercato delle soluzioni di outsourcing per la gestione del personale e della contabilità da oltre 50 anni, controllata da Ardian dal 2016, ha annunciato l’acquisizione della maggioranza del capitale sociale di At Work, società italiana con sede a Trento che offre servizi HR, in particolare in materia di gestione del personale e consulenza del lavoro.

PedersoliGattai ha assistito F2A con un team composto, per i profili corporate M&A, dal partner Stefano Catenacci, dalla counsel Maria Persichetti e dall’associate Tomaso Morino e, per gli aspetti di due diligence, dal senior counsel Nicola Martegani e dal senior associate Matteo Bortolotti.

IOOS - Studio Legale e Tributario - Trento, ha assistito At Work e i soci venditori per i profili legali nella negoziazione della documentazione contrattuale e societaria M&A, con un team composto dai Partner Andrea Girardi e Marco Mantini nonché dal senior associate Michele Brunetta.

Per i profili di natura finanziaria, fiscale e contabile, nonché nell’attività di riscontro agli advisor di F2A nella fase di due diligence fiscale e contabile, At Work è stata assistita dallo Studio Dalmonego & Gottardi di Trento, con un team composto dal Partner Alessandro Dalmonego e dall’associate Davide Kaus.

KPMG studio Associato con un team composto dall’associate partner Valeria Peccerillo, dal senior manager Valerio Zaccaria e dalla senior Anna Siano per le tematiche fiscali relative all’operazione e KPMG con un team composto dal partner Ennio Matteo e dal manager Luca Massaccesi per le tematiche contabili e finanziarie relative all’operazione.