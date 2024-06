PedersoliGattai con Banca Patrimoni Sella & C. nell’acquisizione di Banca Galileo Banca Patrimoni Sella & C. (BPS) ha sottoscritto un accordo finalizzato all’acquisizione ed alla successiva fusione per incorporazione di Banca Galileo, istituto di credito che offre alla clientela private e corporate servizi bancari tradizionali e consulenza specialistica.