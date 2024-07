PedersoliGattai, Dentons e MN Tax&Legal nell’acquisizione della maggioranza del gruppo Rintal da parte di Scrigno

Lorenzo Rossi Casana, Arianna Belli

PedersoliGattai ha assistito Scrigno, portfolio company di PAI Partners attiva nella progettazione, produzione e commercializzazione di controtelai per porte e finestre scorrevoli a scomparsa, nel perfezionamento dell’acquisizione della maggioranza del gruppo Rintal, da più di 40 anni leader nel settore delle scale d’arredo per interni in Italia e nel mondo, assistito dallo studio legale Dentons.

PedersoliGattai ha fornito assistenza a Scrigno per tutti gli aspetti contrattuali e societari dell’operazione con un team guidato dal partner Andrea Gandini e composto dal senior associate Lorenzo Rossi Casana e dall’associate Beatrice Bellingeri. Lo Studio MN Tax&Legal, con un team composto dal partner Emiliano Nitti, dal senior associate Marco Martellosio e dall’associate Giacomo Escobar, ha assistito Scrigno con riferimento agli adempimenti societari al closing dell’operazione.

Dentons ha fornito assistenza ai soci cui fa capo il gruppo Rintal nell’intero processo di vendita con un team guidato dal partner Stefano Ambrosioni e composto dagli associate Tommaso Buda e Arianna Belli per tutti gli aspetti contrattuali e societari, nonché dal partner Luca De Menech, coadiuvato dal trainee Martino Ruggiero, per i profili giuslavoristici.

Erre Quadro, con i partner Raffaele Fiorella e Barbara Biassoni, ha agito in qualità di advisor finanziario nel processo di vendita.