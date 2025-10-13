PedersoliGattai e Bird & Bird con Geotab e Verizon Connect negli aspetti italiani dell’operazione globale di acquisizione delle attività del business “telematics” di Verizon Connect

Brunetti, Petito, Barbieri, Pentagallo

PedersoliGattai ha assistito l’acquirente Geotab Inc., società canadese leader globale nelle soluzioni per i veicoli connessi e la gestione flotte, negli aspetti di diritto italiano concernenti l’acquisizione delle commercial operations del business “telematics” di Verizon Connect, assistita da Bird & Bird.

I profili di diritto italiano si inseriscono in un’operazione globale - in cui Sidley Austin LLP ha agito quale lead counsel - che ha visto Geotab acquisire le attività commerciali di Verizon Connect in nove Paesi - tra cui Australia, Regno Unito, Irlanda, Italia, Francia, Portogallo, Polonia, Paesi Bassi e Germania - con l’obiettivo di rafforzare la propria presenza internazionale e consolidare la quota di mercato, in particolare nel cruciale segmento delle flotte delle PMI. L’acquisizione non include i team di prodotto e di ingegneria né le altre funzioni non direttamente legate alle attività commerciali.

Bird & Bird ha agito come consulente legale di Verizon Connect a livello globale e in tutte le giurisdizioni interessate dall’operazione.

Il team multidisciplinare di PedersoliGattai che ha seguito i profili di diritto italiano dell’operazione era composto dal partner Nicola Brunetti e dal senior associate Nicola Petito per i profili corporate M&A, dal senior counsel Francesco D’Avanzo e dall’associate Silvia Maresi per i profili giuslavoristici e dalla senior associate Donatella Di Gregorio per i profili di diritto amministrativo e real estate.

Bird & Bird ha agito al fianco di Verizon Connect per i profili corporate dell’operazione con un team formato in Italia dal counsel Francesco Barbieri e dall’associate Chiara Pentagallo.