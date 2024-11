PedersoliGattai e Chiomenti nell’IPO di Smart Capital

Riccardo Monge, Martina Sabetta, Laura Papi e Simone De Benedictis

Smart Capital S.p.A., holding di partecipazioni industriali di tipo “permanent capital” specializzata in investimenti di Private Equity e di Private Investments in Public Equity, ha completato il processo di quotazione su Euronext Growth Milan – Segmento Professionale, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., e in data odierna hanno avuto avvio le negoziazioni del titolo.

Il collocamento si è concluso con successo con una raccolta complessiva di oltre Euro 8,6 milioni e l’ingresso di circa 70 nuovi soci di importanti famiglie imprenditoriali italiane e investitori istituzionali, portando la base azionaria a contare su oltre 100 primari soci. La capitalizzazione post-money della Società è pari a Euro 43,6 milioni (includendo anche le azioni a voto plurimo) con un flottante del 52,68%.

Smart Capital ha agito con il proprio team in-house composto dal general counsel Francesco Arlati e da Sara Borgonovo.

PedersoliGattai ha assistito Smart Capital con un team guidato dai partner Edoardo Pedersoli e Marcello Magro, e composto dal senior associate Federico Tallia e dagli associate Riccardo Monge, Martina Sabetta e Fabio Beltramo.

Chiomenti ha agito come consulente legale di Intesa Sanpaolo, Alantra e Banca Investis in qualità di joint global coordinators, con un team guidato da Federico Amoroso e composto da Laura Papi e Simone De Benedictis.