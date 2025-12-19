PedersoliGattai e L&B Partners Avvocati Associati nell’investimento di L&B Capital SGR e del fondo “IRR” in NRGfarm S.p.A. PedersoliGattai ha assistito L&B Capital SGR S.p.A. per conto del fondo “IRR” (Italian Renewable Resources) – tramite un veicolo societario appositamente costituito – nell’operazione che ha visto l’ingresso nel capitale sociale di NRGfarm S.p.A., società titolare di una piattaforma di impianti da fonti rinnovabili eolici e fotovoltaici e progetti in sviluppo per una potenza complessiva di oltre 1 Gw.







