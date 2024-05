PedersoliGattai e Legance nell’investimento di FSI in Retex

Gerardo Gabrielli, Maria Persichetti, Gianluca Trudda

FSI, il maggiore fondo di capitale per la crescita dedicato all’Italia, leader nel settore tecnologia, dove il team ha investito oltre 1,2 miliardi di euro, ha effettuato un investimento, per un valore di 100 milioni di euro, in Retex, società benefit attiva nel settore della trasformazione digitale.

Coerentemente con la strategia di growth equity di FSI, l’investimento in aumento di capitale fornisce a Retex risorse significative per stabilire una posizione di leadership nel MarTech.

FSI deterrà una quota di circa l’80% del capitale, mentre i principali attuali azionisti rimarranno nella compagine sociale.

PedersoliGattai ha assistito FSI con un team composto dal partner Gerardo Gabrielli, coadiuvato dalla counsel Maria Persichetti, dal senior associate Nicola Occhipinti e dagli associate Giuseppe Accogli, Vittorio Montironi e Francesca Zuliani. Per gli aspetti di due diligence hanno agito il senior counsel Nicola Martegani e il senior associate Matteo Bortolotti. Per i profili antitrust hanno agito la senior counsel Fabiana Campopiano e l’associate Anna Lizzi.

Retex è stata assistita da Legance – Avvocati Associati con un team guidato e coordinato dal senior partner Gian Paolo Tagariello e dal managing associate Gianluca Trudda e composto dagli associate Margherita Mercatali e Nicolò Amato, nonché, per i profili giuslavoristici, dalla senior counsel Serena Commisso. Retex e alcuni soci della medesima sono stati altresì assistiti da RASS Studio Legale Rinaldi e Associati, in persona dei partner Andrea Lazzaretti e Cosimo Di Bitonto e dell’associate Luca Forcini, e, per gli aspetti fiscali e di struttura, da ECOVIS STLex Studio Legale Tributario, in persona del Dott. Giovanni Ciurlo.