PedersoliGattai e Spada Partners nell’incremento della partecipazione di H14 in E80 Group

Damiano Battaglia, Tomaso Morino

H14, per il tramite di veicolo di investimento denominato Ruck 2, ha incrementato la propria partecipazione acquistando un ulteriore 12% di E80 Group da Eagle S.p.A., veicolo controllato da Enrico Grassi, fondatore e CEO della Società. E80 Group è leader nella produzione di soluzioni logistiche integrate automatizzate per imprese produttrici di beni di largo consumo, prevalentemente nei settori food, beverage e tissue, e annovera clienti internazionali come Nestlé, Coca-Cola, Niagara Bottling e molti altri.

PedersoliGattai ha assistito H14 e Ruck 2 con un team corporate M&A, composto dal managing partner Bruno Gattai, dal partner Damiano Battaglia (in foto), dall’associate Tomaso Morino (in foto) e dagli associate Giacomo Taidelli e Martina Schieppati.

Spada Partners ha assistito H14 in relazione agli aspetti fiscali dell’operazione con un team coordinato dai partner Paolo Mandelli e Paolo Cricchio.

E80 Group e i soci sono stati assistiti dall’Avv. Valeria Prampolini e dal Dott. Alessandro Levoni.